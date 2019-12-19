Против главы офиса Зеленского открыли новое дело

Окружной административный суд Киева открыл еще одно дело против главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана. Об этом сообщается на сайте суда.

Дело открыли по иску экс-главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Он считает, что руководитель президентского офиса не имел полномочий инициировать его привлечение к дисциплинарной ответственности и его отставку с поста. В связи с этим он требует признать действия Богдана незаконными.

Суд приступил к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон. Кроме того, в сообщении суда отмечается, что на рассмотрении также находится исковое заявление Ноняка к кабинету министров Украины с требованием отменить его увольнение от 25 сентября.

Это уже не первое дело, возбужденное в отношении Андрея Богдана. Ранее Национальная полиция Украины возбудила против него уголовное производство по заявлению мэра Киева Виталия Кличко. Заявление было подано мэром в начале ноября и касается возможного самоуправства главы президентского офиса при увольнении Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации.

В ноябре стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко во время своего президентства преследовал Андрея Богдана. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что уголовное дело в отношении Богдана существует и расследуется уже пятый год.

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