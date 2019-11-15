Полиция отказала Кличко в расследовании против главы офиса Зеленского

Национальная полиция Украины отказалась расследовать заявление мэра Киева Виталия Кличко о возможном самоуправстве главы президентского офиса Андрея Богдана при увольнении председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщают «Українськi Новини».

В ответ на запрос журналистов полиция сообщила, что Богдан не является фигурантом каких-либо расследований.

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Ранее Кличко подал административные иски против премьер-министра Украины Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана из-за решения об отстранении его с поста председателя КГГА.

Иск против Богдана был связан с вероятным превышением последним должностных полномочий. Кличко настаивает, что глава президентского офиса грубо нарушил Конституцию Украины, когда подал письмо в правительство, ставшее основанием рассмотрения представления об увольнении. Мэр подчеркивает, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.

Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября. По словам премьер-министра Украины, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

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