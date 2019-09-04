Кличко объяснил причину своего «незаконного» увольнения

Мэр Киева Виталий Кличко назвал свое увольнение с должности Киевской городской государственной администрации незаконным. Об этом он заявил на брифинге, передает «РБК-Украина».

Чиновник напомнил, что, согласно постановлению Конституционного суда, главой администрации должен назначаться избранный мэр города, а «желание партии власти возглавить мэрию» с помощью назначения другого человека на этот пост нарушает этот закон. «Это будет напоминать, образно объясню, вы садитесь в такси, где два водителя, и у каждого из них свой руль», — сказал он.

Кроме того, как передает «Интерфакс-Украина», Кличко намекнул, что команда президента Владимира Зеленского может действовать в интересах «людей, у которых есть бизнес-интересы в Киеве» и которые хотят прийти к власти, например, застройщики. Это является «большой угрозой», считает градоначальник. При этом он подчеркнул, что сам подобных бизнес-интересов не имеет.

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Ранее правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы городской администрации. Теперь приказ должен подписать Зеленский. Чиновник все еще остается мэром Киева. Сейчас эти две должности объединены согласно постановлению Конституционного суда, хотя по закону пост градоначальника является выборным, а глав администрации назначает президент.

О решении президента Украины уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый Кабмин отказался согласовывать это решение. Чиновник обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава президентского офиса Андрей Богдан заявлял, что мэр потерял контроль над городом. По заявлению Богдана, Государственное бюро расследований (ГБР) также ведет уголовное производство: чиновник рассказал, что его пытались подкупить неназванные криминальные структуры, действующие в интересах Кличко.

Мэр Киева фигурирует в другом расследовании, которое касается возможных злоупотреблений при заключении договора на аренду земельного участка для строительства жилого дома. 8 августа суд разрешил провести обыски в Киевской горадминистрации.

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