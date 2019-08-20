Главу офиса Зеленского допросят по поводу взятки от покровителей Кличко

Главу офиса президента Украины Андрея Богдана вызовут на допрос в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) по делу о попытке подкупа со стороны людей, покровительствующих мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщает УНИАН.

«Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше», — сказал глава ведомства Артем Сытник, не уточнив, когда планируется допрос.

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Производство было открыто по обращению Кличко. Поводом стало заявление Богдана о том, что к нему приходил представитель преступной группировки, контролирующей Киев, и предложил разделить незаконно полученные 40 миллионов долларов из бюджета города. Взамен Богдана попросили оставить Кличко на посту главы городской администрации.

Отмечается, что сам мэр Киева уже приходил на допрос.

Согласно закону «О столице», глава Киевской горадминистрации и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению Конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

В июле стало известно, что президент Владимир Зеленский хочет уволить Кличко. После Богдан обвинил градоначальника в потере контроля над столицей, а Кличко в ответ назвал его лживым непрофессионалом. Однако правительство отказалось освобождать мэра от занимаемых должностей.

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