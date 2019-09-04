Правительство Украины одобрило увольнение Кличко

Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.

«Киевское самоуправление — все», — добавил парламентарий.

Теперь приказ об отставке Кличко должен подписать президент Владимир Зеленский.

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Согласно закону «О столице», глава горадминистрации и мэр Киева — это разные посты. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению Конституционного суда избранный мэр автоматически занимает и должность в администрации. О планах главы государства уволить Кличко со второй должности стало известно еще в конце июля. Однако 14 августа Кабмин под руководством Владимира Гройсмана отказался согласовывать это решение.

После того, как стало известно о решении Зеленского, Кличко обвинил команду действующего президента в непрофессионализме и заявил, что решение президента о его увольнении подрывает основы системы городского самоуправления. Чиновник даже обсуждал этот вопрос с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в Вашингтоне, куда он прибыл в конце июля по приглашению американской стороны.

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что Кличко потерял контроль над городом. Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело после рассказа Богдана о попытке неназванных криминальных структур подкупить его в интересах мэра Киева.

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