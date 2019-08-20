Кличко намерен переизбраться мэром Киева и построить свой Диснейленд

Мэр Киева Виталий Кличко намерен снова баллотироваться на этот пост, чтобы реализовать несколько масштабных проектов, которые уже находятся в разработке. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и мы уже — наработано много вещей, и уже есть, не хочу много говорить — наработки, для того, чтобы уже стартовать с этим проектом», — сказал градоначальник.

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Кроме того, Кличко планирует завершить строительство мемориала в Бабьем Яре, где в 1941 году массово расстреливали еврейское население, и возвести еще один мост.

Он подчеркнул, что ему «не нужны должности», и занять кресло мэра Киева он хочет только ради изменений, которые происходят в городе.

Выборы мэра Киева должны состояться в октябре 2020 года. Однако Кличко ранее заявлял, что инициирует досрочные выборы в случае, если команда президента Владимира Зеленского проведет реформу системы местного самоуправления. Согласно закону «О столице», глава Киевской горадминистрации и мэр Киева — это разные должности. Первого назначает президент, а второй получает пост по итогам выборов. Однако по решению Конституционного суда президент обязан назначать на пост главы КГГА победившего на выборах мэра.

О планах Зеленского уволить Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева, стало известно в июле. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над городом. 4 августа правительство Украины отказалось уволить градоначальника столицы.

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