Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» рассказал о своем отношении к фразе о завтрашнем дне, которая стала интернет-мемом. Запись программы доступна на YouTube.

Отвечая на шуточный вопрос телезрителя о том, «как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все», Кличко заявил, что в восторге от собственного высказывания. «Мне так нравится эта фраза: "Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день". У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть», — сказал он.

Ставшую знаменитой фразу об умении смотреть в завтрашний день Виталий Кличко произнес в 2013 году в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Интер». Тогда политик сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Это не первое высказывание Кличко, которое стало объектом насмешек в интернете. К примеру, в эфире программы «Познер» политик заявил, что «если человек одел форму СС, то есть, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя». Также киевский градоначальник, рассказывая о коммунальных проблемах столицы, призывал горожан готовиться к «земле». Кроме того, по СМИ разошелся странный ответ Кличко на вопрос, где находится его жена. Сперва мэр украинской столицы сказал, что супруга находится везде, потом уточнил, что «в Киеве, но улетела в Германию», а затем признался, что его жена «всегда находится там же, где и он».

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