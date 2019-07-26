Кличко запутался в трех словах

Мэр Киева Виталий Кличко запутался в словах в эфире телепрограммы «Ваша свобода». Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кличко пытался произнести словосочетание «інститут судових експертиз», что переводится на русский как «институт судебных экспертиз». Затруднения у него вызвало второе слово: чиновник запнулся на первом слоге и пытался произнести его по-украински, а не по-русски, примерно 20 секунд, пока ему на помощь не пришел ведущий.

Киевский градоначальник известен своими неординарными и нескладными высказываниями. Он даже лично коснулся этой темы в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в январе прошлого года и сказал, что для него важнее «результат дел, а не слов». «Мне все равно на оценки того, как я говорю», — сказал он.

Манера выражения Кличко стала объектом насмешек после знаменитых фраз: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»; «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя».

Кроме того, по СМИ разошелся странный ответ градоначальника на вопрос, где находится его жена. Сперва Кличко сказал, что супруга находится везде, потом уточнил, что «в Киеве, но улетела в Германию», а затем признался, что его супруга «всегда находится там же, где и он».

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