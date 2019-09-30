Кличко начал судиться с соратниками Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко подал административные иски против премьер-министра Украины Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана из-за решения об отстранении его с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на материалы Окружного административного суда Киева.

В одном из исков Кличко требует признать незаконным действия правительства по внесению президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о его увольнении. Мэр обосновывает свою позицию тем, что его полномочия в качестве городского головы составляют пять лет и завершаются не ранее чем 16 ноября 2020 года. «Таким образом, учитывая, вышеприведенные положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского головы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 года», — поясняется в исковом заявлении.

Второй иск Кличко, поданный против Богдана, связан с вероятным превышением последним должностных полномочий. Бывший боксер настаивает, что глава президентского офиса грубо нарушил Конституцию Украины, когда подал письмо в правительство, ставшее основанием рассмотрения представления об увольнении Кличко с должности главы КГГА. Мэр подчеркивает, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции президента и правительства.

Материалы по теме Битва за Киев Зеленский отбирает у Кличко столицу Украины. Опальный мэр ищет защиты у американцев Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

В правительстве и офисе президента пока не отреагировали на иски. 4 сентября кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА. По словам премьер-министра Украины, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.

О решении президента Украины уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый состав кабмина отказался согласовывать это решение. Чиновник обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это Богдан заявлял, что мэр потерял контроль над городом.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!