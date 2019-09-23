Новый советник Кличко похвастался опытом в КВН и Comedy Club

Мэр Киева Виталий Кличко назначил на должность своего советника бывшего КВНщика и резидента Comedy Club Максима Бахматова. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Как отметил Кличко, Бахматов будет заниматься вопросами инвестиционной деятельности и внедрением информационных технологий в управление городом. Мэр добавил, что полномочия его советника будут настолько широки, что его можно будет считать одним из заместителей градоначальника. При этом Бахматов был назначен на должность советника на общественных началах.

Бахматов в своей вступительной речи похвастался своим комедийным прошлым. «У меня богатый опыт в КВН и Comedy Club, сейчас это очень важно», — сказал он, добавив, что благодаря этому опыту он готовился к позиции советника мэра с 1996 года. При этом у нового советника Кличко есть и более релевантный опыт работы. Так, с 2017 года он занимал позицию управляющего партнера инновационного центра-города UNIT.City, а до этого два года работал руководителем экспоцентра ВДНХ в украинской столице.

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Ранее в Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Слончака. По словам самого пострадавшего, на него напали в подъезде его дома. После нападения Слончак был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы. Чиновнику наложили 14 швов.

Неизвестно, связано ли нападение с его профессиональной деятельностью. При этом бывший замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Илья Сагайдак заявил, что заказчиком избиения чиновника мог стать сам Кличко, который якобы находился в конфликте со Слончаком.

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