Кличко назвали заказчиком избиения своего заместителя

Мэр Киева Виталий Кличко может быть заказчиком избиения своего заместителя Владимира Слончака. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Илья Сагайдак.

«Он [Слончак] был в личном конфликте с Кличко, я знаю изнутри, что доходило до угроз и серьезных ссор. Вы, работники КГГА, это хорошо знаете!» — написал он. По его словам, очередной конфликт Слончака с Кличко произошел накануне инцидента.

Как сообщает издание «Вести-Украина» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, состояние пострадавшего тяжелое, ему наложили 14 швов на голову. В пресс-службе полиции украинской столицы в свою очередь отметили, что по факту избиения Слончака возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам злоумышленников.

Нападение на заместителя главы КГГА было совершено в подъезде его дома. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом головы.

Слончак занимает должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправления с 12 декабря 2018 года. Кроме того, он является главой наблюдательного совета частного акционерного общества «Холдинговая компания "Киевгорстрой"».

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