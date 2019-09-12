Кличко пожаловался на саботаж своей работы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его работу саботируют депутаты Киевского городского совета. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Причиной для таких заявлений стала невозможность депутатами собрать кворум на прошедшем 12 сентября заседании городского парламента: из 120 парламентариев на работу явились только 46. Киевский мэр объясняет это тем, что с депутатами «работают» и тем самым «подрывают и дестабилизируют работу киевской власти».

Киевский мэр особенно подчеркнул, что саботаж происходит накануне отопительного сезона, когда от депутатов требуется решать многие вопросы. В связи со сложившейся ситуацией Кличко заявил о намерениях провести консультации о досрочном прекращении полномочий киевского парламента.

«Мне неинтересны чьи-то договорняки и манипуляции! За это депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали. И судя по всему, уже скоро…» — заявил он.

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Ранее правительство Украины одобрило увольнение Кличко с поста главы городской администрации. Теперь приказ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Кличко все еще остается мэром Киева. Сейчас эти две должности объединены согласно постановлению Конституционного суда, хотя по закону пост градоначальника является выборным, а глав администрации назначает президент.

О решении Зеленского уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый кабмин отказался согласовывать это решение. Чиновник обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава президентского офиса Андрей Богдан заявлял, что мэр потерял контроль над городом. По заявлению Богдана, Государственное бюро расследований (ГБР) также ведет уголовное производство: он рассказал, что его пытались подкупить неназванные криминальные структуры, действующие в интересах Кличко.

Мэр Киева фигурирует в другом расследовании, которое касается возможных злоупотреблений при заключении договора на аренду земельного участка для строительства жилого дома. 8 августа суд разрешил провести обыски в Киевской горадминистрации.

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