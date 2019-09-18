Заместителя Кличко избили в собственном подъезде

В Киеве неизвестные избили заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Владимира Слончака. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Врачам Слончак объяснил, что на него напали в подъезде его дома. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Чиновнику наложили 14 швов, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Мужчина уже дал показания полиции. Неизвестно, связано ли нападение с его профессиональной деятельностью.

Владимир Слончак с 12 декабря 2018 года занимает должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Он также является главой наблюдательного совета частного акционерного общества «Холдинговая компания "Киевгорстрой"».

24 апреля 2017 года в Василькове под Киевом произошла перестрелка с участием Слончака. По версии чиновника, на него было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ножевое ранение.

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