Кличко приехал к заминированному мосту на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на место инцидента на мосту Метро в украинской столице на велосипеде. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что киевский градоначальник оставил велосипед возле полицейского кордона, после чего пошел в эпицентр событий. Ознакомившись с ситуацией, он заявил, что злоумышленник «находится в состоянии то ли алкогольного, то ли наркотического опьянения».

Кроме того сообщают, что помимо Кличко на месте происшествия находился глава министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее стало известно, что угрожавшего устроить теракт мужчину задержали. Злоумышленник не пытался оказать сопротивления силовикам. При задержании работали спецподразделения КОРД и «Альфа», а также БТР и снайпер.

Операция по задержанию мужчины длилась более четырех часов. О происшествии стали говорить после того, как пользователи сети стали выкладывать видео транспортного коллапса на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена и на автодорожной части моста.

К пяти вечера по киевскому времени (совпадает с московским) власти сообщили о полном перекрытии моста. Вскоре стало известно, что мужчина переезжал через мост на личном автомобиле, неожиданно остановился и перекрыл движение с помощью своего транспортного средства. Он был вооружен и угрожал взорвать мост.

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