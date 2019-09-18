Угрожавшего взорвать метромост в Киеве задержали

Мужчину, который перекрыл движение на киевском метромосте и угрожал его взорвать, задержали украинские силовики. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Как отмечается, злоумышленник не пытался оказать сопротивления при задержании. При задержании работали спецподразделения КОРД и «Альфа». Полиция намерена возбудить уголовное дело по статье «подготовка к террористическому акту».

Операция по задержанию мужчины длилась более четырех часов. О происшествии стали говорить после того, как пользователи сети стали выкладывать видео транспортного коллапса на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена и на автодорожной части моста.

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