В Киеве перекрыли метро из-за угрозы взрыва

Неизвестный мужчина заблокировал мост на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена, угрожая его взорвать. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

На месте происшествия работают все правоохранительные службы. Неизвестно, есть ли у злоумышленника взрывчатка, однако он вооружен — несколько выстрелов уже было сделано в воздух. По неподтвержденной информации, мужчина сбил полицейский дрон. Кроме того, свидетели утверждают, что у него из сумки «торчит прицел», а в руке «какие-то кнопки».

Злоумышленник переезжал через мост на личном автомобиле, неожиданно остановился и перекрыл движение с помощью своего транспортного средства. «Мужчина ходит и кричит, что все взорвет», — говорится в сообщении сообщества «Киев. Оперативный» в Facebook.

Одновременно с инцидентом была заблокирована работа Святошинско-Броварской линии («красной» ветки) метро, сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Twitter. Перекрыта вся правобережная часть линии и расположенная на левом берегу Днепра станция «Днепр». В метрополитене уточняют, что движение было заблокировано из-за «угрозы минирования».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский. Инцидент произошел в Сумской области. Оперативники совместно с прокуратурой задержали 19-летнего местного жителя. У молодого человека и его сообщников изъяли гранату, другие боеприпасы и взрывчатку.

В марте СБУ обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. В спецслужбе утверждали, что для осуществления атаки был завербован житель города. Он должен был заложить взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила на одной из станций. Для этого ему из России передали бомбу и инструкции. За теракт исполнитель получил 15 тысяч долларов.

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