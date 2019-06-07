СБУ сорвала теракт

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который пытался совершить теракт в городе Запорожье. Об этом в Facebook сообщил начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

По его словам, в ведомство поступил сигнал о передаче взрывного устройства из неподконтрольного Украине Донецка в Запорожье. Мужчина якобы поместил бомбу в мусорный бак и пытался активировать ее по телефонному звонку.

Сотрудники СБУ обезвредили бомбу и организовали видеонаблюдение окрестностей. Злоумышленник, как утверждает Петров, решил вернуться на место преступления, поскольку не увидел в новостях сообщений о теракте. «Тогда [его] задержали, мы его вели с самого начала заезда в Украину», — сказал он.

В СБУ отказались раскрыть мотивы преступления, но отметили, что выбор места для теракта был осознанным.

В начале мая военная контрразведка СБУ отчиталась о предотвращении террористического акта со стороны российских спецслужб. В ведомстве заявили, что сотрудники неназванной российской силовой структуры завербовали работника одного из армейских арсеналов. Ему были поставлены задачи по сбору и передаче информации, которая могла бы использоваться для совершения диверсии.

В марте СБУ объявила о ликвидации экстремистских группировок, контролируемых Россией. По версии следствия, спецслужбы из Москвы создали собственные формирования Украинской повстанческой армии (движение запрещено в России) за рубежом и Украинской национальной армии на территории Украины.

22 марта украинская разведка обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Для этого якобы был завербован местный житель, которому в Москве выдали бомбу мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, инструкции и 15 тысяч долларов.

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