Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины. Об этом украинский чиновник написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, руководители всех созванных им на совещание ведомств получат от него поручения в рамках уголовного производства. Также он пообещал лично внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами «совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!», — написал Матиос, добавив, что если украинцы не будут защищать свою страну, даже «травоядные» станут «хищниками». Примечательно, что сам Матиос является уроженцем Черновицкой области, аннексия которой описана в ролике.

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192. На момент публикации новости, его посмотрели 4 тысячи человек. Видео сопровождается подписью «история войны из альтернативной реальности» и указанием на то, что ролик является «прологом» к книге, которую пишет загрузивший его пользователь. Также в закрепленном к видео комментарии автор ролика, прикрепив ссылку на статью о Матиосе, пишет о своем удивлении тем, что видео стало вирусным, поскольку, он поделился ссылкой на него лишь с тремя людьми.

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В видео описывается фантазия о произошедшем в 2022 году объединении Румынии и Молдавии, после которого румынские войска начали операцию по возвращению входившего ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. Параллельно в видео описывается активизация деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и вступление в конфликт России.

История завершается присоединением к Румынии утраченных ранее территорий, признанием Киевом независимости Донбасса и переходом Одессы под контроль России. При этом, как указывает автор ролика, эти события не отразились на членстве Румынии в НАТО.

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Идею о сближении и даже объединении Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают силы, называемые унионистами. Символическое сближение двух государств началось еще до распада СССР, когда в Молдавии был создан прорумынский «Народный фронт», вскоре пришедший к власти. Государственным флагом страны тогда был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому. Гимном республики какое-то время являлась композиция Deşteaptă-te, române! («Проснись, румын!»). Тогда же отменили и молдавский кириллический алфавит, заменив его латиницей

В ноябре 1918 года Сфатул Цэрий, существовавший тогда государственный орган в Бессарабии, при отсутствии кворума принял решение о безусловном присоединении Молдавской демократической республики к Румынии. Вскоре после этого он был упразднен, а следующие 22 года Бессарабия входила в состав румынского государства. В 1940 году король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту СССР, никогда не признававшего это объединение, и передал Советскому Союзу Бессарабию, Северную Буковину и область Герца. В настоящее время бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.

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