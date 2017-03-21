На Украине полиция задержала избитого радикалами политолога-«сепаратиста»

В городе Черновцы на западе Украины местные активисты избили политолога, сторонника автономии западных областей страны Олега Хавича. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Политнавигатор».

Активисты напали на Хавича в тот момент, когда он выступал на мероприятии, посвященном правам румынского национального меньшинства в Буковине. Сотрудники полиции не препятствовали избиению эксперта, а после стычки надели на Хавича наручники. Как информирует издание «Четвертая власть», политолог был задержан как сепаратист, позднее полицейские отвезли его в больницу.

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В феврале неизвестные в Киеве разгромили выставку картин, критикующую итоги Евромайдана. В помещение с экспонатами ворвались люди спортивного телосложения с закрытыми лицами и испортили все полотна. Как сообщил очевидец, нападавшие были одеты «так, как одеваются участники ультраправых группировок».

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