Радикалы в Киеве разгромили критикующую Майдан выставку

В Киеве неизвестные разгромили выставку, критикующую итоги Евромайдана, сообщает «Громадське радіо». Инцидент произошел во вторник, 7 февраля, во второй половине дня. По свидетельству очевидцев, на выставку ворвались люди спортивного телосложения с закрытыми лицами и испортили все картины экспозиции.

Как рассказала сотрудница Центра визуальной культуры, они с коллегой закрылись в комнате. Человек, охранявший выставку, был избит, ему в глаза брызнули спреем из баллончика.

«Все это время, пять минут, пока они были в офисе, они трясли наши двери, хотели выломать, к счастью, не удалось это сделать. Все это время мы вызывали полицию, но она приехала через полчаса », — рассказала женщина. По ее словам, нападавшие были одеты «так, как одеваются участники ультраправых группировок».

Работники центра написали заявление в полицию.

Автором экспозиции является художник-киевлянин Давид Чичкан, анархо-коммунист, активист организаций «Черная радуга» и ЛКПД. Как говорится на сайте Центра визуальной культуры, выставка «Потерянная возможность» посвящена войне и ситуации после Майдана на Украине. По мнению автора, Майдан для украинского общества — это упущенная возможность осуществить социальную революцию.