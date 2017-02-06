На Украине опровергли наличие культа Бандеры

Государственного культа лидера украинских националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры не существует. Об этом в интервью телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«На Украине нет никакого государственного культа Бандеры. Мне кажется, что такие вещи недопустимы для политика, который должен был бы с уважением относиться к соседу, с которым он пытался бы наладить приятельские отношения. Для многих украинцев такое навязывание собственного видения украинского прошлого слишком серьезно напоминает то, как нам пытались навязать свою оценку с востока», — заявил Вятрович.

Ранее в понедельник глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал, что Украина не войдет в Европу, если продолжит поддерживать культ личности Бандеры, передает портал tvp.info. «Мы не можем годами соглашаться, чтобы на Украине строили культ людей, которые совершили геноцид в отношении поляков, и такой, что хоть немцев и трудно было превзойти в жестокости, но они превзошли», — подчеркнул он.

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1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Всего в мероприятии приняли участие около тысячи человек, около 300 человек взяли в руки факелы.

В 2010-м Виктор Ющенко, который тогда был президентом, посмертно наградил бывшего лидера Организации украинских националистов (ОУН) званием героя Украины. Однако после прихода к власти Виктора Януковича это решение было отменено.

Степан Бандера был теоретиком украинского национализма, организатором ряда терактов, в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с нацистской Германией, возглавлял запрещенную в России экстремистскую Организацию украинских националистов (ОУН). В 1943 году боевики организации по приказу своего руководства совершали убийства этнических поляков. По различным оценкам, жертвами Волынской резни стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.