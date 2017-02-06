СКР предъявил обвинения участникам нападений на посольство России в Киеве

Следственный комитет России (СКР) заочно предъявил обвинение участникам нападений на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

В атаке на диппредставительство в 2014-м обвиняются представитель объединения «Свобода» Владимир Назаренко, киевский активист Владимир Романцов и бывший депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский. Назаренко также обвиняется в надругательстве над государственным флагом России.

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«В рамках расследования второго нападения на посольство, которое произошло в 2016 году, подтвердилась причастность к совершению преступления бывшего сотника "женской сотни" Майдана Ирмы Крат и двух бывших бойцов батальона "Айдар" — Сергея Новикова и Александра Высоты», — отмечается в сообщении СКР.

В марте 2016-го участники акции в поддержку находившейся тогда в российском СИЗО и впоследствии осужденной украинской военнослужащей Надежды Савченко попытались поджечь посольство РФ в Киеве. Активисты бросили в него несколько коктейлей Молотова. Одна из участниц акции — Ирма Крат — призналась в социальной сети, что сама готовила бутылки с зажигательной смесью.

В конце октября 2014 года Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела по факту нападения на российское посольство в украинской столице в июне того же года. По версии СКР, тогда более 1,5 тысячи националистов атаковали дипломатическое представительство, будучи вооруженными топорами, бейсбольными битами, камнями и коктейлями Молотова.