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Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видео

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Анатолий Матиос

Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео. Запись доступна на канале пользователя.

На первых кадрах ролика слышно, как закадровый голос обращается к Матиосу. «Я слышал, что вы мой большой фанат, поэтому я хочу поблагодарить вас лично», — говорит он, отмечая, что Украина — его любимая страна.

Автор ролика добавил, что он ждет главу военной прокуратуры в Румынии и приглашает его «немного выпить». В подписи к видео также указано, что к размещенному контенту стоит относиться с юмором.

2 июня стало известно о том, что Матиос созвал ряд украинских силовиков, чтобы обсудить размещенное пользователем YouTube под ником 30192 видео об аннексии украинских территорий Румынией. По словам главы ведомства, руководители должны были получить от него поручения в рамках уголовного производства.

Указанный ролик появился в сети 26 мая. На момент публикации заметки его посмотрели более 366 тысяч пользователей. Видео сопровождается подписью «история войны из альтернативной реальности» и указанием на то, что ролик является «прологом» к книге, которую пишет загрузивший его юзер.

В видео описывается фантазия о произошедшем в 2022 году объединении Румынии и Молдавии, после которого румынские войска начали операцию по возвращению входившего ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. Параллельно в видео описывается активизация деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и вступление в конфликт России.

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Предыстория: Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
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