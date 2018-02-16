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Саакашвили назвал причины скорого развала Украины

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Михаил Саакашвили

Украина может скоро развалиться на части. Главными причинами этого станут большая концентрация средств у олигархов и сепаратистские настроения в регионах. Об этом заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью австрийской газете Die Presse.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70 процентов капитала принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которым вместе принадлежит половина состояния», — заявил Саакашвили.

К этому еще добавляется то, что многие олигархи содержат собственные вооруженные формирования, вносящие нестабильность в общество. «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — заметил бывший губернатор.

В результате, по мнению политика, «восток и юг страны погибают экономически. В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — подчеркнул Саакашвили.

Михаил Саакашвили в настоящее время обвиняется по уголовному делу в Грузии, где он был президентом. Украина лишила политика гражданства и выслала в Польшу. Позже стало известно, что Саакашвили получил паспорт гражданина Голландии.

В сентябре 2017 года лидер запрещенной в России организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что к развалу Украины может привести выполнение минских соглашений.

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