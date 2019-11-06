Порошенко обвинили в преследовании главы офиса Зеленского

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Петр Порошенко во время своего президентства преследовал нынешнего руководителя офиса главы государства Андрея Богдана. Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

Около четырех лет назад Богдана допрашивали в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ), рассказал генпрокурор, не уточнив состояние дела на данный момент. Так Рябошапка прокомментировал заявление экс-главы начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка о деле, в котором фигурировал Богдан.

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По словам Рябошапки, уголовное дело существует и расследуется уже пятый год. «Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич [Порошенко]. Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе посредством этого производства», — рассказал он.

Отвечая на вопрос, когда именно нынешнего главу президентского офиса преследовали, Рябошапка сказал, что это было во время защиты им экс-главы партии УКРОП («Украинское объединение патриотов») Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана управлять офисом главы государства 21 мая. До 2010 года он занимал должность заместителя министра юстиции Украины в правительстве Юлии Тимошенко, а затем был правительственным уполномоченным в кабинете министров Николая Азарова. После свержения Виктора Януковича с поста президента, Богдан работал в Днепропетровской обладминистрации, а также был личным юристом Коломойского.

Согласно закону «Об очищении власти», принятому в 2014 году, работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности, однако Верховный суд страны отказался рассматривать законность указа о назначении Богдана.

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