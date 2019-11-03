Глава офиса Зеленского прокомментировал слухи о драке с председателем СБУ

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан опроверг информацию о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

Богдан опубликовал свою фотографию, на которой видно, что на его лице нет синяков или ссадин, а все его зубы на месте. «Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь, будешь кошкам хвосты крутить!» — шутливо подписал он снимок.

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

Ранее ряд украинских журналистов сообщил, что Баканов и Богдан якобы подрались 30 октября на Банковой улице в Киеве. Отмечалось, что в ходе потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе. В качестве причины конфликта называлось назначение начальника Главного следственного управления СБУ — чиновники предположительно поддерживали разных кандидатов на эту должность.

Зеленский назначил Богдана управлять своей администрацией 21 мая. Главный юрист «Квартала 95» Баканов возглавил СБУ 29 августа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!