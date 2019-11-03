Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. Об этом в Facebook написал журналист Станислав Речинский. Эту информацию подтвердила шеф-редактор издания LB.ua

По его словам, Баканов и Богдан подрались 30 октября на Банковой улице в Киеве — предположительно, в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. После потасовки глава администрации Зеленского лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе, утверждает Речинский.

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Причиной конфликта якобы стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, Богдан — полковника СБУ Дмитрия Нескоромного. Кроме того, пишет журналист, Зеленский подписал представление Баканова на увольнение двух его заместителей: Нескоромного и Владислава Бухарева, а документ об увольнении заместителя главы СБУ Анатолия Дублика не подписал.

Зеленский назначил Богдана управлять своей администрацией 21 мая. Главный юрист «Квартала 95» Иван возглавил СБУ 29 августа.

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