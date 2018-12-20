Вину за мордобой в Верховной Раде возложили на бесовские силы

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич прокомментировал драку в парламенте после принятия законопроекта о церкви. Об этом он рассказал журналистам после заседания, передает в четверг, 20 декабря, местный телеканал NewsOne.

По словам Шуфрича, во время голосования было замечено «кнопкодавство» (голосование одним депутатом от лица другого, неличное голосование — прим. «Ленты.ру»). Он подчеркнул, что председатель парламента Андрей Парубий не обратил внимания на жалобы и отказался от повторного проведения процедуры.

«Мы показали это спикеру Парубию и ожидали адекватной реакции, согласно регламенту, но он апеллировал к тому, что ему ближе, — бесовским силам. (...) Видимо, этот призыв к бесам услышали отдельные нардепы из "Народного фронта", они узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов», — сказал парламентарий.

Депутаты Рады в четверг проголосовали за принятие законопроекта №5309, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна будет изменить название и указать свою принадлежность к России. За принятие законопроекта проголосовали 240 народных депутатов. После того как Парубий объявил о принятии законопроекта, в сессионном зале завязалась драка.

Неличное голосование в парламенте во многих странах — уголовное преступление. На Украине за это нарушение предусматривается незначительное наказание, к примеру, лишение депутата выплат и премий или права некоторое время участвовать в заседаниях.

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