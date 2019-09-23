Верховный суд вступился за соратника Зеленского

Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляционную жалобу о незаконности назначения Андрея Богдана главой администрации президента в мае 2019 года. Текст судебного постановления опубликован в Едином реестре судебных решений.
Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, признавшего, что указ президента Украины о назначении Богдана на должность не нарушает нормы процессуального права. Заявители просили признать незаконным решение главы государства, поскольку на Богдана, по их мнению, распространяется запрет на занятие должности из-за закона о люстрации.
27 мая Верховный суд получил два исковых заявления о нарушении закона «Об очищении власти», принятого в 2014 году. Позже судьи отказались открывать производство о незаконности назначения Богдана сославшись на отсутствие у истцов права на обращение с иском.
Бывший заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка утверждал, что Богдан якобы не подпадает под люстрацию. В то же время Богдан при президентстве Виктора Януковича дважды занимал должность уполномоченного при правительстве по вопросам антикоррупционной политики.
После свержения Януковича с поста президента в феврале 2014-го Богдан работал в Днепропетровской обладминистрации, а также был личным юристом олигарха Игоря Коломойского.
Согласно закону «Об очищении власти», работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности. 17 сентября Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение вопроса о соответствии конституции закона о люстрации.