Верховный суд вступился за соратника Зеленского

Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляционную жалобу о незаконности назначения Андрея Богдана главой администрации президента в мае 2019 года. Текст судебного постановления опубликован в Едином реестре судебных решений.

Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, признавшего, что указ президента Украины о назначении Богдана на должность не нарушает нормы процессуального права. Заявители просили признать незаконным решение главы государства, поскольку на Богдана, по их мнению, распространяется запрет на занятие должности из-за закона о люстрации.

27 мая Верховный суд получил два исковых заявления о нарушении закона «Об очищении власти», принятого в 2014 году. Позже судьи отказались открывать производство о незаконности назначения Богдана сославшись на отсутствие у истцов права на обращение с иском.

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Бывший заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка утверждал, что Богдан якобы не подпадает под люстрацию. В то же время Богдан при президентстве Виктора Януковича дважды занимал должность уполномоченного при правительстве по вопросам антикоррупционной политики.

После свержения Януковича с поста президента в феврале 2014-го Богдан работал в Днепропетровской обладминистрации, а также был личным юристом олигарха Игоря Коломойского.

Согласно закону «Об очищении власти», работавшие во время президентства Януковича чиновники не могут занимать государственные должности. 17 сентября Конституционный суд Украины снял с повестки дня рассмотрение вопроса о соответствии конституции закона о люстрации.

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