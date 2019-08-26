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Глава офиса Зеленского оправдал поездку в Сен-Тропе вместо Дня независимости

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан оправдался за поездку в Сен-Тропе во время празднования Дня независимости страны 24 августа. Об этом он написал в своем Facebook.

«В свободное от работы время куда хочу, туда и еду, — хочу на вечеринку в Сен-Тропе, хочу на фронт в Пески. Главное — не воровать», — сказал он.

К своей записи он приложил старый пост от 26 августа 2015 года, посвященный поездке в село Пески в районе аэропорта Донецка.

Ранее сообщалось, что в Сен-Тропе Богдан прилетел на свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук. СМИ неофициально называли Довбенко «смотрящим» за Минюстом Украины при бывшем президенте Петре Порошенко. На свадьбе было около 150 гостей, среди них — нынешний министр юстиции и судьи Верховного суда.

Бои за Донецкий аэропорт шли с осени 2014 года по январь 2015-го, в результате он оказался почти полностью разрушен. Первые серьезные столкновения между силами Киева и самопровозглашенных республик в том районе начались еще в последних числах августа 2014-го. 5 сентября того же года на переговорах в Минске было заключено соглашение, по которому территория аэропорта отошла Донецкой народной республике (ДНР), однако оно не было выполнено.

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