Глава офиса Зеленского предпочел французский курорт украинскому празднику

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан улетел на французский курорт Сен-Тропе в День независимости страны. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

По данным издания, он уехал из Украины за два дня до праздника, 23 августа, чтобы посетить свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук. Отмечается, что в СМИ его называют «смотрящим» за Минюстом во времена бывшего главы государства Петра Порошенко.

На мероприятии, которое прошло в заведении Villa le Muriel blanc, присутствовали около 150 человек. Свадьбу Довбенко также посетили министр юстиции Павел Петренко, застройщик и друг Богдана Андрей Вавриш, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая. «Были и судьи Верховного суда, а также люди, которые имеют на рынке славу "черных нотариусов", оформляющие сомнительные сделки»", — добавил источник.

Второй день свадьбы прошел на яхте, аренда которой стоила 200 тысяч евро. Также Богдана видели в ресторане L'Opera, где он веселился в «шумной и веселой компании». «Он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины», — рассказали «Стране.ua»

Украина отпраздновала День независимости в субботу, 24 августа. Торжество прошло в новом формате, без традиционного военного парада в Киеве. Глава государства Владимир Зеленский выступил на Майдане с поздравительной речью, во время которой ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор».

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