Глава офиса Зеленского опубликовал фото без зубов после слухов о драке

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал фотографию, на которой он показан без зубов и с синяками. Шуточное фото украинский политик разместил на своей странице в Facebook.

Глава администрации Владимира Зеленского поставил изображение на аватар в своем профиле. Так Богдан отреагировал на информацию о драке между ним и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым, ранее распространенную украинскими СМИ.

Также Богдан опубликовал фотографию в соцсети, на которой видно, что зубы у него целы. В подписи к изображению политик иронично попросил главу СБУ «не попадаться у него на пути», пообещав «выпить всю кровь» Баканова при следующей встрече.

2 ноября журналист Станислав Речинский написал в Facebook, что Баканов и Богдан подрались 30 октября на Банковой улице в Киеве. При этом в ходе потасовки глава администрации Зеленского якобы лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе. Причиной конфликта Речинский назвал назначение начальника Главного следственного управления СБУ — чиновники поддерживали разных кандидатов на эту должность. Эту информацию подтвердила шеф-редактор издания LB.ua. Сам Богдан слухи о драке опроверг.

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