В офисе Зеленского опровергли слухи о драке глав СБУ и администрации президента

Заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко назвал выдуманной информацию о драке между руководителем президентской администрации Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Соответствующий пост Тимошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

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«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца, — подчеркнул замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского. — В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди».

Ранее журналист Станислав Речинский написал в Facebook, что Баканов и Богдан подрались 30 октября на Банковой улице в Киеве. При этом в ходе потасовки глава администрации Зеленского якобы лишился зуба и с тех пор не появлялся на работе. Причиной конфликта Речинский назвал назначение начальника Главного следственного управления СБУ — чиновники поддерживали разных кандидатов на эту должность. Эту информацию подтвердила шеф-редактор издания LB.ua. Сам Богдан слухи о драке опроверг.

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