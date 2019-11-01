Украинского депутата довели до слез

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась на заседании парламента, после того как коллеги проигнорировали ее правки к законопроекту по анбандлингу (разъединению активов) газотранспортной системы. Видеозапись опубликована в YouTube.

«Вы знаете, такое ощущение, что у нас происходит какое-то издевательство. Если я сказала, что я хочу пройти по своим правкам, значит, я хочу пройти по своим правкам», – заявила Скороход. Она также добавила, что кто-то из коллег подошел к ней и попросил «перестать их подавать». В итоге правку Скороход начали рассматривать, однако депутаты отказались ее поддержать.

30 октября в Верховной Раде произошла драка между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко. Это была первая потасовка парламентариев IX созыва. По информации издания «Апостроф», причиной драки стал проект закона о расследовании событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года: депутаты украинского парламента отклонили постановление о создании временной комиссии по расследованию трагедии, что с недовольством воспринял Скорик.

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