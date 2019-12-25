В Госдуме прокомментировали уголовное дело из-за поездов в Крым

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала уголовное дело, которое Украина возбудила после прибытия российского поезда в Крым. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 декабря.

Депутат посоветовала Киеву возобновить железнодорожное сообщение с полуостровом и пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.

Поклонская добавила, что уголовное преследование следует начать в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Она подчеркнула, что подобное решение будет единственно правильным.

Ранее в среду Гепрокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. В ведомстве заявили о незаконном пересечении границы Украины.

В МИД Украины раскритиковали открытие 23 декабря железнодорожной части моста через Керченский пролив. В заявлении говорится о нарушении российской стороной норм международного права.

Крым и Севастополь вошли в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев, США и Евросоюз не признали итоги народного голосования. В Москве заявляют, что все было сделано легитимно.

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