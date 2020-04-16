В СБУ заявили о задержании еще одного российского шпиона

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России по делу генерал-майора Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Задержанный ранее был сотрудником Центра спецопераций «А» СБУ. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По версии следствия, он контактировал с тем же офицером ФСБ России, что и Шайтанов.

При обыске у него обнаружены ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, карабин, ружье Mauser-Werks, самодельная винтовка с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластичное взрывчатое вещество материал, 12 капсюлей-детонаторов и более девяти тысяч патронов различного калибра.

Как считают следователи, генерал-майора СБУ Шайтанова завербовали еще до 2014 года, когда между спецслужбами России и Украины происходили контакты. С момента смены власти на Украине он регулярно передавал своим кураторам в ФСБ секретные данные, в том числе о ходе военной операции в Донбассе.

В СБУ сообщили, что Шайтанов планировал ряд террористических актов, в том числе убийство добровольца Адама Осмаева, известного как командир батальона имени Джохара Дудаева. Кроме того, Осмаева в 2012 году задержали в Одессе по подозрению в организации террористической группы и подготовке покушения на Владимира Путина, тогда занимавшего пост премьер-министра России.

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