ФСБ сообщила о задержании в Крыму готовивших теракты украинцев

ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинцев, готовивших теракты и пытавшихся завербовать россиян. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, направленную на организацию и совершение терактов, вербовку граждан и похищение сведений, содержащих гостайну. «Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения», — добавили в ФСБ.

Также пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся Ахмедовым. В состав группы входили военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже по заданию украинских спецслужб. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

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