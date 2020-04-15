ФСБ показала задержание в Крыму готовивших теракты украинцев. Видео публикует агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заходят в квартиру к подозреваемой, где лежат документы Минобороны Украины и денежные средства. После этого сотрудники силовых ведомств достали из тайника компоненты для самостоятельного снаряжения взрывных устройств.

15 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинцев, готовивших теракты и пытавшихся завербовать россиян. Российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, направленную на организацию и совершение терактов, вербовку граждан и похищение сведений, содержащих гостайну. «Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем 1975 года рождения», — добавили в ФСБ.

В настоящее время россиянка находится под домашним арестом, украинец заключен под стражу.

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