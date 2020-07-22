На Украине задержали обвиненного в убийстве главы ДНР бывшего сотрудника СБУ

Украинские силовики задержали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Байдала (позывной «Швед»), которого власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в убийстве первого главы самопровозглашенного государства Александра Захарченко. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Байдалу вменяют незаконное обращение с оружием. Его поместили под стражу. Позднее в СБУ сообщили, что задержанный являлся сотрудником не этого ведомства, а «других правоохранительных органов». Вероятно, речь идет о Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, поскольку 8 июля у представителей органа прошли обыски. Сообщалось также о задержаниях, однако личности не раскрывались.

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Как установили в 2019 году спецслужбы ДНР, Байдала был агентом пятого департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). По информации Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики, именно он курировал убийц первого первого главы ДНР Александра Захарченко. В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия 24» говорилось, что на нем также «кровь героя ДНР Арсена Павлова (позывной «Моторола»)».

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.

Спустя год после смерти Захарченко появилась информация, что в убийстве принимали участие сотрудники его личной охраны. Как отмечалось в расследовании издания Baza, в день убийства, 31 августа 2018 года, Захарченко несколько раз менял свои планы, сам находился за рулем автомобиля и не извещал никого, в том числе телохранителей, о точном маршруте своих передвижений — он просто просил «поезжать за ним». В кафе «Сепар», где произошел взрыв, он не был до этого в течение двух месяцев — его приезд был «чистой случайностью», указано в материале. Более того, за несколько дней до взрыва заведение проверяли на наличие СВУ в связи с возможным приездом Иосифа Кобзона — проверку проводила та же самая смена, которая была с главой ДНР во время взрыва.

По мнению опрошенных каналом силовиков из Министерства госбезопасности республики (МГБ) и сотрудников Республиканской государственной службы охраны (РГСО), взрывное устройство, заложенное в электропроводке светильников кафе, сработало по сигналу с кнопки.