Силовики Украины задержали одного из лидеров ЛНР

Украинские правоохранители задержали одного из лидеров «Народного совета Луганской области» по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Имя одного из лидеров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не уточняется, однако, предположительно, речь идет о бывшем сотруднике украинского министерства инфраструктуры, руководившем с 2010 года управлением транспорта Луганского горсовета, Андрее Андрееве.

Как пояснили в офисе генпрокурора, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в июле представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. Он рассказал, что, по данным разведки ЛНР, украинское командование планирует сорвать открытие контрольно-пропускных пунктов, обвинив в этом власти самопровозглашенных республик.

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик. Тогда же власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.