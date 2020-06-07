В ЛНР заявили о подготовке Украиной провокаций

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил о подготовке украинской стороной провокаций на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции.

Осадчий рассказал, что, по данным разведки ЛНР, украинское командование планирует сорвать открытие контрольно-пропускных пунктов, обвинив в этом власти самопровозглашенных республик. По его словам, Украина планирует привлечь к этому журналистов.

Также представитель Народной милиции отметил, что пункт пропуска «Станица Луганская» будет открыт украинскими силовиками в одностороннем порядке и привлеченные ими местные жители заблокируют въезд в сторону ЛНР.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) также закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории. В рамках смягчения карантинных мер Украина приготовилась открыть границу с 10 июня.

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