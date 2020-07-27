Украина пообещала наказывать военных за нарушение бессрочного перемирия

На Украине пообещали наказывать военнослужащих за нарушение режима бессрочного перемирия в Донбассе, который вступил в силу 27 июля. Об этом сообщил на брифинге в Часовом Яру Донецкой области командир батальона подполковник Александр Яковенко, передают «Українські Новини».

«Если будет умышленное нарушение, нарочитая стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации», — пояснил Яковенко.

По его словам, режим перемирия возлагает дополнительное психологическое напряжение на украинских военных. «Очень большая ответственность возлагается на личный состав. Появляется потребность пристально и лучше выполнять служебные обязанности», — сказал подполковник.

Ранее командование операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушили режим прекращения огня. Донецк и Луганск назвали это заявление провокацией.