ДНР и ЛНР обвинили Украину в провокации после заявления о срыве перемирия

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) назвали провокацией сообщение штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины о нарушении бессрочного перемирия. Об этом передает «Интерфакс».

«Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки. Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства», — отмечается в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Аналогичное заявление сделал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Он отметил, что силовые подразделения неукоснительно выполняют приказ о соблюдении режима прекращения огня.

Ранее штаб ООС сообщил об обстреле позиций украинских силовиков со стороны самопровозглашенных республик. Командующий Объединенными силами Владимир Кравченко заявил, что военные готовы давать достойный отпор «оккупационным войскам» и защищать государство от «российской вооруженной агрессии».

Стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня с полуночи 27 июля. Дополнительные меры по обеспечению перемирия были выработаны в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Россия положительно отреагировала на согласование мер.