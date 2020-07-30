Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, «время для отдыха не наступило». «Я принял решение — если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе — я буду это делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», — сказал Кравчук.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму в переговорном процессе по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее вице-премьер-министр Алексей Резников был назначен исполняющим обязанности представителя Украины в ТКГ. Об уходе Кучмы из ТКГ стало известно 28 июля. В качестве причины назывался преклонный возраст: Кучме в августе исполнится 82 года. При этом Кравчуку 86 лет.