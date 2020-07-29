Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом в среду, 29 июля, сообщает «ЛIГА.Новости».

Кучма возглавлял украинскую делегацию в ТКГ. По словам Зеленского, на его место должен прийти человек, «с которым разговаривает Россия» и которого уважают и на востоке, и на западе Украины. Он должен «доминировать за столом переговоров».

«Это человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты, — продолжил Зеленский. — Человек с опытом, человек, который не "правый" и не "левый", он центрист».

По словам президента, есть несколько претендентов, в том числе вице-премьер Алексей Резников. «Скажу честно, мы также разговариваем с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком», — отметил Зеленский.

Ранее Резников заявил, что как первый замглавы делегации будет временно заменять Кучму. Об уходе бывшего президента Украины из ТКГ стало известно накануне. В качестве причины назывался преклонный возраст: Кучме в августе исполнится 82 года. При этом Кравчуку 86 лет.