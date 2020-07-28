Названы причины выхода Кучмы из переговоров по Донбассу

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвал причину выхода бывшего главы государства Леонида Кучмы из переговоров по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом сообщает «Новое время».

По словам собеседника издания, это связано с преклонным возрастом бывшего президента, которому исполнилось 82 года. Он подчеркнул, что Кучме попросту физически тяжело исполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что бывший президент больше не будет участвовать в переговорах в рамках ТКГ в Минске. Зеленский подчеркнул, что высоко оценивает вклад Кучмы в возобновление минского переговорного процесса и считает, что тот сделал многое для достижения мира в Донбассе. Украинский лидер заявил, что будет принимать советы от Кучмы и далее.

Зеленский назначил Кучму в ТКГ 3 июня 2019 года. Он уже возглавлял украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе, однако в сентябре 2018 года покинул этот пост, так как, по его словам, достиг «критического возраста» — ему исполнилось 80 лет.