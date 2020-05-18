СБУ начала расследование госизмены Кучмы и главы офиса Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование возможной госизмены главы офиса президента Андрея Ермака и второго президента страны Леонида Кучмы. Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович, передает «Интерфакс».

По его данным, ведомство 6 мая начало уголовное производство по факту совершения госизмены «отдельными представителями» украинской делегации на переговорах в Минске по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Однако, по словам Вятровича, речь идет именно о Ермаке и Кучме.

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23 апреля суд удовлетворил жалобу парламентария от «Европейской солидарности» и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермака и Кучмы.

Речь идет о встрече трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта. В ходе встреч в Минске контактной группой были приняты три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки продолжаются до сих пор.

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