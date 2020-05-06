Зеленский предложил привлечь СБУ к защите морали украинцев

Морально-этические ценности украинцев должны стать одним из объектов национальной безопасности. Соответствующую поправку к закону «О Службе безопасности Украины» президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду. Об этом пишет «Страна.ua».

Таким образом, функции по защите морально-этических ценностей возлагаются на Службу безопасности Украины (СБУ). Ведомство обязано предупреждать и прекращать преступления против основ национальной безопасности.

В переходных положениях проекта предлагается внести изменения в закон «О национальной безопасности Украины». В нем предложили закрепить понятие «объекты национальной безопасности», в число которых входят человек и гражданин, общество, государство.

К объектам, относящимся к обществу, указаны его духовные, морально-этические, культурные, исторические, интеллектуальные и материальные ценности, информационная и окружающая среда, природные ресурсы. При этом в перечень национальных интересов внесено развитие духовности и моральных основ.

Ранее 6 мая СБУ сообщила о предотвращении с начала года 103 кибератак на информационные ресурсы госорганов власти. Большинство из них были направлены против ведомств, обеспечивающих борьбу с коронавирусом. Виновными в атаках назвали российские спецслужбы, которые якобы пытаются распространять фейковую информацию от имени госорганов, чтобы дискредитировать украинскую власть.

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