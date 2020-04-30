Пророссийских активистов обвинили в подготовке провокаций 2 мая в Одессе

Представителей пророссийского движения «Куликово поле» обвинили в попытке организовать 2 мая в Одессе ряд провокаций в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что «провокаторы» планировали распространение среди жителей «сепаратистских материалов», в которых они якобы призывали к созданию «республики Новороссия» и силовому захвату государственной власти.

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Эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене, считают в СБУ. Во время обысков у задержанных обнаружили листовки с разделением Украины на «республику Новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса русский город» и «Одесса — Новороссия», газету «Новороссия» и другую продукцию, которая на Украине запрещена законом.

СБУ открыла уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками Антимайдана) и активистами Евромайдана. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большинство людей сгорели при пожаре в Доме профсоюзов, где укрывались пророссийские активисты.

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