Украина передала Грузии одного из лидеров ИГ

В Грузию с Украины был экстрадирован подозреваемый в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Цезарь Тохосашвили. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

По данным украинских спецслужб, Тохосашвили являлся одним из лидеров ИГ. «На основе информации, добытой Службой государственной безопасности Грузии и в результате межведомственного сотрудничества, Служба безопасности Украины задержала Тохосашвили в Киеве 12 ноября 2019 года по обвинению в участии в террористической организации», — говорится в сообщении.

Тохосашвили, также известный как Аль Бара Шишани, в 2015 году отправился в Сирию, где принял участие в боях против правительственных сил. По данным следствия, там он стал членом ИГ. Обвиняемый был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как «военный министр» ИГ Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии.

В отношении Тохосашвили возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Грузии («Членство и участие в террористической организации»). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В сентябре 2019 года в Россию из Грузии был экстрадирован россиянин Рамзан Ахъядов, подозреваемый в связях с ИГ. По словам министра юстиции Грузии Тея Цулукиани, перед экстрадицией Тбилиси получил от Москвы письменные гарантии того, что права обвиняемого будут соблюдены.

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